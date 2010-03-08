Утверждена Программа правового просвещения населения до 2015 года

09:02, 08 марта 2010
Общество
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Сообщение из Винницкой области

В Винницкой области утверждена Программа правового просвещения населения на 2010-2015 годы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Винницкого областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ.

По его словам, целью программы является повышение общего уровня правовой культуры и совершенствование системы правового просвещения населения области, получение гражданами необходимого уровня правовых знаний, формирование у них уважения к праву.

Г.ЗАБОЛОТНЫЙ отметил, что правовое просвещение должно быть организовано во всех дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических, высших учебных заведениях и заведениях последипломного образования.

Также составной частью правового просвещения должно стать самообразование по вопросам права и государства. Для этого соответствующими государственными органами разрабатываются методические рекомендации, которые будут публиковаться в местных средствах массовой информации. Планируется проведение тематических лекций, выставок, конференций и других мероприятий. Предусматривается и создание молодежных правовых клубов в учебных заведениях.

Разработку предложений относительно координации деятельности, а также методическую помощь в проведении соответствующей деятельности будет осуществлять Областной межведомственный координационно-методический совет по правовому просвещению населения.

Финансирование мероприятий, предусмотренных программой, будет осуществляться за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования составляет 215 тыс. грн.

 

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