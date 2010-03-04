ВР приняла закон о выемке носителей секретной информации

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины» о выемке материальных носителей секретной информации.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 253 народных депутата из 403 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон Украины предусматривает внесение изменений в статьи 178 и 179 Уголовно-процессуального кодекса, предусмотрев возможность выемки и выдачи не только документов, представляющих государственную тайну, но и других материальных носителей секретной информации.

Закон вступает в силу со дня опубликования.