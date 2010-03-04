ВР приняла закон о выемке носителей секретной информации
22:12, 04 марта 2010Общество
2016 0
За - 253 депутата
Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины» о выемке материальных носителей секретной информации.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 253 народных депутата из 403 зарегистрированных в сессионном зале.
Закон Украины предусматривает внесение изменений в статьи 178 и 179 Уголовно-процессуального кодекса, предусмотрев возможность выемки и выдачи не только документов, представляющих государственную тайну, но и других материальных носителей секретной информации.
Закон вступает в силу со дня опубликования.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter