Нафтогаз рассчитался с Газпромом за февральский газ

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» своевременно и в полном объеме рассчиталась с ОАО «Газпром» за импортированный в феврале 2010 года природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Нафтогаза Украины»

«Компания получила соответствующее подтверждение от банка-корреспондента», - говорится в сообщении.

В ОАО «Газпром» подтверждают оплату НАК «Нафтогаз Украины» февральских поставок газа в Украину.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Оплату подтверждаем. Деньги пришли», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Он не назвал точную сумму, однако отметил, что оплачен весь объем газа, который был поставлен в Украину в феврале.