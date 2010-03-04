Нафтогаз рассчитался с Газпромом за февральский газ
Москва подтвердила получение
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» своевременно и в полном объеме рассчиталась с ОАО «Газпром» за импортированный в феврале 2010 года природный газ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Нафтогаза Украины»
«Компания получила соответствующее подтверждение от банка-корреспондента», - говорится в сообщении.
В ОАО «Газпром» подтверждают оплату НАК «Нафтогаз Украины» февральских поставок газа в Украину.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ.
«Оплату подтверждаем. Деньги пришли», - сказал С.КУПРИЯНОВ.
Он не назвал точную сумму, однако отметил, что оплачен весь объем газа, который был поставлен в Украину в феврале.