Украина не будет закрывать свой рынок для российских спичек

Украина прекратила антидемпинговое расследование в отношении импорта спичек и железорудного сырья из России, сообщил РИА Новости источник в Министерстве экономического развития и торговли РФ.

"Официального уведомления об этом мы пока не получили, но на встрече в четверг украинские коллеги сказали, что завершили расследование и не намерены вводить каких-либо дополнительных санкций в отношении российской продукции", - сказал собеседник агентства.

Аналогичное решение принято по поставкам железорудного концентрата из России - они не будут облагаться ввозной пошлиной.

В то же время Минэкономики Украины приняло решение продлить на полгода расследование в отношении тросов и канатов из России, сообщил представитель МЭРТ.

Он напомнил, что с июля по ноябрь 2006 года на них была установлена временная антидемпинговая пошлина в размере 32,63%. Потом встал вопрос о ее введении на постоянной основе.

В настоящее время на Украине действует 15 процедур в отношении российских товаров. По девяти из них уже введены ограничивающие меры, шесть находятся в стадии рассмотрения. В том числе действуют квоты на ввоз из России автомобилей, пищевой соды, цемента, антидемпинговые пошлины на лампочки и специальные пошлины на бисквитную продукцию.

Россия также ввела несколько контрмер в отношении украинских товаров. В частности, установлены антидемпинговые пошлины на металлургическую продукцию - трубы, стальные прутки, швеллеры, а также асинхронные электродвигатели. На Украину также распространяется действие специальных квот на ввоз в Россию лампочек и мяса домашней птицы.

РИА "Новости"