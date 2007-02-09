В Бельгии открывается 23-й международный фестиваль фильмов о любви

В бельгийском городе Монсе в пятницу открывается 23-й международный фестиваль фильмов о любви.

Как сообщает РИА Новости, в нынешнем году конкурсная программа включает 13 фильмов, снятых кинорежиссерами из Европы, Северной и Латинской Америки, Африки и Австралии. Всего на фестивале, который завершится 16 февраля, будут демонстрироваться художественные ленты более чем из 30 государств.

Примечательным событием внеконкурсной программы обещает стать показ фильма "Мечты" режиссера из Ирака Мохамеда аль-Дараджии. Лента рассказывает о молодой иракской женщине - пациентке лечебницы для душевнобольных. Она оказалась на улице, где хозяйничают преступники, после того, как больница оказалась разрушена в результате артобстрела.