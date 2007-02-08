Киевская власть хочет избавиться от Оперы, филармонии, театров Франко и Леси Украинки

Виталий ЖУРАВСКИЙ

Помещения, в которых размещены национальные учреждения культуры, Киевский городской совет может передать с коммунальной собственности в государственную. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ во время встречи с министром культуры и туризма Юрием БОГУЦКИМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по словам В.ЖУРАВСКОГО, «новые киевские власти вынуждены решать те проблемы, которые остались от далеко не лучшего наследия Александра ОМЕЛЬЧЕНКО». Он напомнил, что учреждения культуры со статусом «национальный» должны финансироваться из государственного бюджета. В Киеве же, по словам В.ЖУРАВСКОГО, вопреки бюджетному кодексу многие учреждения культуры фактически находятся в двойной зависимости.

По его словам, речь идет о помещении Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, Национального театра русской драмы имени Леся Украинки, Национальной филармонии Украины и многие другие известные учреждения культуры.

По результатам встречи собеседники пришли к общему мнению, что такой практике нужно положить конец.

Как сообщил В.ЖУРАВСКИЙ, в настоящее время готовится проект решения Киевсовета, в соответствии с которым все учреждения культуры со статусом «национальный» перейдут в государственную собственность.