В России предлагают разрешить частные тюрьмы

Система исполнения наказаний в России должна пополниться частными тюрьмами, считает член Совета федерации РФ Евгений ТАРЛО, передает NEWSru..

"Нам нужно гуманизировать отбывание наказания, вплоть до создания частных тюрем. Это выгодно для государства, которое тратит колоссальные деньги на содержание заключенных", - заявил он.

По его словам, этот опыт западной системы исполнения наказаний нужно перенимать. "Это новое для нас, но ведь в некоторых странах частные тюрьмы уже показали себя с хорошей стороны", - отметил Е.ТАРЛО. "Подряжается компания и содержит тюрьму, а государство при этом несет меньше расходов", - подчеркнул сенатор.

Как сообщалось ранее, аналогичную точку зрения уже высказывал первый вице-спикер Совета Федерации, член Ассоциации юристов России Александр ТОРШИН.

"Эти тюрьмы уже много лет функционируют в США, я ознакомился с опытом их работы и в России также необходимо создать систему частных тюрем, это будет очень выгодно для государства", - сказал А.ТОРШИН. По его словам, речь идет о том, что богатая компания-инвестор строит на свои средства частную тюрьму и нанимает персонал.

"К примеру, эта тюрьма на тысячу человек. Ее владелец получает от государства средства на содержание каждого осужденного, государство определяет для такой тюрьму конкретную норму прибыли", - пояснял сенатор.

В случае неисполнения обязательств по содержанию осужденных государство разрывает контракт, и этот контракт передается другим владельцам частных тюрем.

По его словам, исправительно-трудовые учреждения, особенно в условиях кризиса, себя не окупают, поскольку загружены в лучшем случае на одну треть, и по преимуществу это хозяйственные работы на территории самого учреждения.

Частные тюрьмы, кроме как в США, существуют также в Великобритании, Швеции и Австралии. Несколько лет назад латвийское министерство юстиции рассматривало возможность строительства частных тюрем как один из путей вывода из кризиса. Первая частная тюрьма в этой стране может появиться уже в этом году.