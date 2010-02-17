ВКУ призывает отметить Международный день родной речи

Всемирный конгресс украинцев призывает украинцев всего мира достойно отметить 21 февраля Международный день родной речи, провозглашенный 30-й сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении ВКУ.

“Для украинского народа этот день напоминает о многовековых унижениях, преследованиях и вытеснении из употребления, которые в прошлом испытал его родной язык со стороны поработителей, в частности со стороны Российской империи. Вместе с тем он привлекает внимание к нынешнему положению украинского языка в Украине и в диаспоре и к важности его сохранения для грядущих поколений”, - подчеркнули в ВКУ.

Как отмечается в сообщении, украинский язык, будучи родным для миллионов украинцев, проживающих сегодня в Украине и за ее пределами, является их живым наследием и важным средством общения. В то же время он выполняет уникальную роль в укреплении украинской государственности, сохранении национальной идентичности и консолидации мирового украинства.

ВКУ призывает власти Украины, а также украинские Церкви, школы и общественные организации во всем мире способствовать сохранению украинского языка и его развития в Украине и в диаспоре, а украинцев всего мира – углублять свои знания и совершенствовать владение украинским языком, лелеять в своих душах любовь к родному слову и достойно отметить Международный день родной речи.