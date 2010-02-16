В Севастополе находится делегация Минобороны США

В Севастополе 16-17 февраля находится делегация Министерства обороны Соединенных Штатов Америки во главе с помощником заместителя министра обороны США Селестой ВОЛЛАНДЕР.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования Военно-Морских Сил Украины, члены делегации обсудили с первым заместителем командующего ВМС Украины вице-адмирал Виктором МАКСИМОВЫМ вопросы украинско-американского военного сотрудничества.

По словам В.МАКСИМОВА, деловые и дружеские отношения военных флотов Украины и США развиваются динамично и способствуют укреплению доверия между нашими народами.

Он также поблагодарил американскую сторону за многолетнее и плодотворное сотрудничество с Военно-Морскими Силами Украины.

С.ВОЛЛАНДЕР, в свою очередь, выразила уверенность, что отношения между ВМС Украины и Минобороны США и впредь будут развиваться и углубляться.

Представители американской военной делегации также посетили кафедру иностранных языков Академии ВМС им. П.С.Нахимова, где ознакомились с процессом изучения курсантами и офицерами Военно-Морских Сил Украины иностранных языков.

Завтра делегация Министерства обороны США посетит Центр поисковых и аварийно-спасательных работ ВМС Украины, где ознакомится с ходом занятий и осмотрит водолазную технику и оборудование, находящиеся на вооружении украинских военных водолазов.

Также члены делегации побывают в Центре морских операций ВМС Украины, в частности, на флагманском корабле украинского флота фрегате «Гетьман Сагайдачний».

Визит американской военной делегации в Севастополь завершится 17 февраля.

В состав американской делегации также вошли военный атташе при Посольстве США в Украине полковник Ричард АНДЕРСОН и военно-морской атташе при Посольстве США в Украине, капитан 2-го ранга Майкл РАХСЕНБЕРГЕР.