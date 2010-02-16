В Донецке горит ночной клуб

В Донецке подразделения МЧС ликвидируют пожар в ночном клубе «Вирус».

Как сообщила УНИАН начальник Центра пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области Инна СЕДОВА, звонок о пожаре в ночном клубе поступил в подразделение МЧС в Буденновском районе Донецка в 6.22 утра.

«Сейчас на ликвидации пожара работают 8 автоцистерн. Пожару присвоен 2-й номер сложности», - сказала И.СЕДОВА.

По ее словам, по предварительной информации спасателей, источник возгорания находился на втором этаже здания, после чего огонь перебросился на кровлю.

И.СЕДОВА отметила, что погибших в результате пожара на данное время не установлено, одну пострадавшую спасатели из здания вывели.

Ликвидация пожара продолжается.