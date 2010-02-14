Шуфрич: очень бы хотел, чтобы мы в феврале поздравили нового Президента

В Партии регионов надеются, что до конца февраля будет проведена инаугурация новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом в интервью УНИАН сказал представитель партии Нестор ШУФРИЧ.

Он напомнил, что у проигравшей стороны есть 5 дней на обжалование решения ЦИК.

«Представители ТИМОШЕНКО имеют на это право», - сказал Н.ШУФРИЧ.

В то же время он выразил убеждение, что суд подтвердит сегодняшнее решение ЦИК.

«Я думаю, максимум, на протяжении двух недель эта процедура должна быть завершена. Я очень бы хотел, чтобы мы еще в феврале поздравили нового Президента Украины уже после инаугурации», - отметил Н.ШУФРИЧ.