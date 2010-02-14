Шуфрич: очень бы хотел, чтобы мы в феврале поздравили нового Президента
16:26, 14 февраля 2010Общество
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"Суд подтвердит решение ЦИК"
В Партии регионов надеются, что до конца февраля будет проведена инаугурация новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
Об этом в интервью УНИАН сказал представитель партии Нестор ШУФРИЧ.
Он напомнил, что у проигравшей стороны есть 5 дней на обжалование решения ЦИК.
«Представители ТИМОШЕНКО имеют на это право», - сказал Н.ШУФРИЧ.
В то же время он выразил убеждение, что суд подтвердит сегодняшнее решение ЦИК.
«Я думаю, максимум, на протяжении двух недель эта процедура должна быть завершена. Я очень бы хотел, чтобы мы еще в феврале поздравили нового Президента Украины уже после инаугурации», - отметил Н.ШУФРИЧ.
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