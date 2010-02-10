За взятку задержан мэр города Винники
20:57, 10 февраля 2010Общество
2119 0
"Сейчас проходит оформление дела"
Сегодня львовские правоохранители задержали городского голову города-спутника Львова - Винники Теодора ГУДЗЯКА при получения взятки.
Об этом сообщил корреспонденту УНИАН начальник Львовского городского управления милиции Игорь ЦИКАЛО.
Как проинформировал И.ЦИКАЛО, Т.ГУДЗЯК и посредник в передаче взятки в размере нескольких тысяч долларов были задержаны «с поличным».
«Взятку вымогали за выделение земельного участка в г. Винники. Несколько тысяч долларов - это лишь часть суммы взятки, которая требовалась», - уточнил И.ЦИКАЛО.
Начальник Львовской милиции отказался сообщать другие детали, отметив, что «сейчас проходит оформление дела» и будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter