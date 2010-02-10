За взятку задержан мэр города Винники

Сегодня львовские правоохранители задержали городского голову города-спутника Львова - Винники Теодора ГУДЗЯКА при получения взятки.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН начальник Львовского городского управления милиции Игорь ЦИКАЛО.

Как проинформировал И.ЦИКАЛО, Т.ГУДЗЯК и посредник в передаче взятки в размере нескольких тысяч долларов были задержаны «с поличным».

«Взятку вымогали за выделение земельного участка в г. Винники. Несколько тысяч долларов - это лишь часть суммы взятки, которая требовалась», - уточнил И.ЦИКАЛО.

Начальник Львовской милиции отказался сообщать другие детали, отметив, что «сейчас проходит оформление дела» и будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.