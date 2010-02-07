Полуобнаженные девицы пришли на участок, где должен голосовать Янукович

В Киеве на избирательном участке №20, где будет голосовать кандидат на пост Президента Виктор ЯНУКОВИЧ, несколько активисток радикального феминистского движения обнажились по пояс.

Как передает корреспондент УНИАН, в 9 часов утра пять девушек зашли на территорию избирательного участка, сняли одежду и стали выкрикивать свои требования, суть которых заключалась в том, что «политики не должны насиловать страну».

В настоящее время девушек вывели с территории избирательного участка работники милиции.