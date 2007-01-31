Пришло время отправиться на Аляску

Ведущие производители гитар объединились в борьбе за сохранение лесов Аляски, сообщает газета The Independent. Древесина растущей на Аляске особой разновидности ели является основным материалом при создании некоторых акустических гитар. Производители инструментов подсчитали, что при текущих темпах вырубки ели могут полностью исчезнуть примерно через десять лет.

"Пришло время понести ответственность за свои действия, отправиться на Аляску и сказать: эта практика должна прекратиться! Наша компания - не самый крупный потребитель древесины, но наш голос будет услышан. Если мы выступим, за нами потянутся люди" - заявил Боб Тэйлор, глава Taylor Guitars. Инструментами этой компании пользуются в частности Брайан Адамс, Нейл Янг и Сюзан Вега.

К Тэйлору присоединились представители других производителей музыкальных инструментов - компаний Fender, Martin и Gibson.

Ель, о которой идет речь (Sitka Spruce) - одно из самых высоких деревьев в мире, достигающее 50-70 метров. Произрастает она преимущественно на западном побережье Северной Америки, от Аляски до северной Калифорнии.

Лента.ру