На межбанке доллар и евро падают

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 8,0115/8,0285 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2636/0,2642 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,1885/11,2150 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3964/1,3966 долл./евро (четверг, 28 января, - 1,4026/1,4028 долл./евро).

В четверг, 28 января, Национальный банк Украины на рынок не выходил.