Нацбанк начинает проект Twinning

10 февраля 2010 года состоится официальное открытие проекта Twinning для Национального банка Украины «Усиление потенциала Национального банка Украины путем приближения к стандартам ЕС относительно деятельности центрального банка».

Как сообщается на официальном сайте НБУ, проект финансирует Европейская комиссия, а его исполнителем является консорциум в составе «Дойче Бундесбанка» (Германия) и Национального банка Польши.

Согласно сообщению, проект предусматривает усиление институционных возможностей Нацбанка путем предоставления соответствующей экспертной помощи, обмена опытом и получения информации относительно стандартов и лучшей практики деятельности центральных банков Германии и Польши как членов Европейской системы центральных банков.

Планируется, что в официальном открытии проекта примут участие первый заместитель председателя НБУ – руководитель проекта, посол Европейского Союза в Украине, послы Германии, Польши и Испании в Украине, партнеры проекта от «Дойче Бундесбанка» и Национального банка Польши, представители правительства Украины.