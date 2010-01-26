"Наша Украина" проведет митинг в Крутах

29 января в Крутах Черниговской области к 92-летию подвига киевских студентов «Наша Украина» проведет митинг памяти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, ожидается участие в акции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Начало акции - в 12.00.

Пресс-служба “Нашей Украины” напоминает, что 29 января 1918 года вблизи железнодорожной станции Круты (в 18 км от города Нежин Черниговской области) состоялся неравный бой киевских студентов с шеститысячным отрядом большевистской армии.

“Три сотни юношей стали в тот день на защиту Отчизны. Они не думали о еще совсем юной собственной жизни и о помощи, которую неоткуда было ждать. Они были сердцем с таким же молодым Украинским государством, которое только рождалось. В неравном бою погибли большинство еще необстрелянных и незакаленных бойцов. На несколько дней бой студентов под Крутами задержал завоевание Киева большевиками. Подвиг этих юных героев навечно вошел в летопись борьбы за независимость Украины, как свидетельство независимости духа украинского народа, его исконного стремления к воле и справедливости”, - отмечается в сообщении.

Аккредитация представителей СМИ на мероприятие - до 15.00 28 января по тел. 206-60-77.