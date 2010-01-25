На время морозов власти просят усилить внимание к детям и старикам

В связи с сильными морозами 25 и 26 января в Черновцах ученики с первого по четвертый классы учиться не будут. Решение о приостановке учебы в младших классах общеобразовательных заведениях принял городской председатель Николай ФЕДОРУК с учетом сложных погодных условий.

Как передает корреспондент УНИАН, Черновицкое городское управление образования просит родителей на время приостановки учебного процесса обеспечить надзор за детьми, не допускать их чрезмерного пребывания на морозе.

Утром 24 января в Черновцах было зафиксировано 26-27 градусов мороза. Это температурный рекорд, как минимум, за последние 15 лет. Мэрия просит горожан экономить электроэнергию, чтобы не остановились котельные, а также усилить надзор за детьми и пожилыми людьми, нуждающимися в особом внимании и помощи в условиях резкого похолодания.

В Черновцах из-за множества обрывов на троллейбусных линиях электротранспорт работает с нарушением графика, отдельные троллейбусные маршруты обслуживают лишь микроавтобусы.

Все аварийные службы города работают в усиленном режиме и пытаются оперативно ликвидировать обрывы в электросетях, троллейбусных линиях. Под особым контролем находится работа котельных.