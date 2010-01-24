Во Львове открыли мемориальную доску певице Квитке Цисык

Во Львове состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски известной певице украинского происхождения Квитке Цисык, которая проживала в Америке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, мемориальная доска установлена на фасаде дома №8 по ул. Глубокой в Львове, где жила семья певицы до 1944 года.

Квитка Цисык – певица-сопрано, исполнительница украинских народных и популярных песен. Пела в Гентской опере (Бельгия), получила награду «Оскар» («You Light Up My Life», 1977).

Родилась в Нью-Йорке в семье скрипача Владимира Цисыка. Отец учил ее играть на скрипке с пятилетнего возраста; в Mannes School of Music получила музыкальное образование по классу вокала.

Квитка Цисык известна двумя украинскими альбомами «Kvitka – Songs of Ukraine» и «Kvitka – Two Colours». Оба альбома были семейными проектами: ее муж и инженер звукозаписи Эд Ракович продюсировал их; сестра Мария Цисык играла на пианино, а мать Иванна – следила за чистотой произношения дочери.

В 1983 году с матерью Квитка посетила Украину, а после провозглашения независимости Украины мечтала дать серию концертов на Родине. Ее мечты не осуществились – 29 марта 1998 года, не дожив 5 дней до своего 45-летия, Квитка Цисык умерла от рака молочной железы.