Луценко рассказал, как из ГАИ похитили сервер

В Киеве на 40% уменьшилось количество желающих сдавать экзамены на водительские права после компьютеризации этого процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время вчерашней пресс-конференции в Тернополе сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

При этом он добавил, что количество людей, которые с первого раза сдают на права в Киеве, уменьшилось на 70%. «Теперь мы в онлайн-режиме видим, как сдают экзамены желающие стать водителями, и как только они допустили три ошибки, фамилия блокируется до следующей сдачи экзаменов», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, спустя сутки после внедрения этой системы сервер из ГАИ был похищен. «Когда мы его восстановили, были попытки доказать, что он с ошибками, но я это отстоял. Этот эксперимент не нравится работникам ГАИ, я прекрасно это понимаю. Но я настаиваю на скорейшей компьютеризации сдачи экзаменов, поскольку это дало значительные результаты в Киеве», - подчеркнул министр.

Он отметил, что сейчас МВД внедряет компьютеризацию процесса сдачи экзаменов и на территории Киевской области. «По мере финансовых возможностей этот эксперимент мы будем расширять. Была бы моя воля, я бы его распространил на всю Украину за один день, но на это нужны 100 млн. грн., а это для нас значительная сумма», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО