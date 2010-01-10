Рыбаки требуют разрешить сети и отставить главу Госкомитета

Около 500 азовских рыбаков сегодня в Геническе Херсонской области провели митинг с требованием отставки главы Государственного комитета рыбного хозяйства Украины Николая ШВЫДЕНКО.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщили в херсонской общественной организации «Влада народу», которая выступила одним из организаторов митинга.

Согласно сообщению, рыбаки считают Н.ШВЫДЕНКО виновным в разорении рыбной отрасли Украины.

Также сообщается, что рыбаки привезли на митинг два катера, которые поставили перед зданием Генической районной администрации.

“Рыбаков Азовского моря уже почти не осталось. Знайте, люди, что вина за нашу гибель лежит на совести чиновников, возглавляющих рыбную отрасль. На российско-украинской сессии по рыболовству осенью минувшего года по инициативе Госкомитета рыбного хозяйства Украины было принято решение о запрете сетного лова в Утлюкском лимане Азовского моря, запрещены вентеря в море и разрешён лов тралами и неводами», - заявили в общественной организации «Влада народу».

Также митингующие потребовали разрешить лов рыбы сетями и запретить траловый вылов рыбы в Азовском море.