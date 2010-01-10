Завтра погода будет еще хуже

Завтра, 11 января, на территории Украины ожидается осложнение погодных условий.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в северной половине дождь с переходом в мокрый снег, кое-где сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, на остальной территории дожди, днем местами сильные дожди.

Ветер восточный, в западных областях с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, на севере и в восточной части местами порывы 15-20 м/с, туманы.

Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла, в Закарпатье и в южной части 3-8° тепла (днем в Крыму до 12°).

В Киеве и Киевской области сильный дождь с переходом в мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ночью туман.

Температура на протяжении суток по области от 3° мороза до 2° тепла, в Киеве около 0°.