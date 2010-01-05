Пластуны разнесли Вифлеемский огонь мира по Луцку

В Свято-Троицком Кафедральном соборе Луцка пластуны передали общине города Вифлеемский огонь мира.

Как сообщили УНИАН в Волынской организации Национальной скаутской организации Украины “Пласт”, после передачи огня лучанам, пластуны разнесли огонь по детским приютам, больницам, чтобы люди, которые находятся вдалеке от своих семей накануне праздника, могли почувствовать тепло Вифлеемской звезды.

Огонь также будет храниться в нескольких церквах города, чтобы все желающие могли взять его себе на Сочельник, – в церкви Святого Николая и Свято-Троицком соборе. Традиционно огонь хранится в церкви до Иордана.

Акцию "Вифлеемский огонь мира" начала в 1988 году австрийская телерадиокомпания. Ее цель - донести свет из символического места рождения Иисуса Христа до тех людей, которые празднуют Рождество вне дома, - в больницах, детских домах и т.п. В Европу Огонь из Вифлеема в конце ноября привозят самолетом в специальном контейнере австрийские скауты, а уже из Вены он странствует из рук в руки по так называемой "скаутской эстафете" по всей Европе. Из Австрии через Словакию и Польшу в середине декабря Огонь попадает и в Украину, где распространением огня занимается крупнейшая скаутская организация Украины – “Пласт”.

Вифлеемский огонь мира постоянно горит в Вифлееме, в церкви, которая стоит на месте рождения Иисуса Христа.