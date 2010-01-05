Украинские высокие чиновники полетели в Оман за моряками с Арианы

По поручению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО делегация во главе с заместителем главы Секретариата Президента Андреем ГОНЧАРУКОМ и председателем Службы внешней разведки Николаем МАЛОМУЖЕМ отбыла в оманский порт Салала – вместе с делегацией спецрейсом украинского самолета вернутся на Родину 24 моряка с судна «Ариана».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Освобождение украинских моряков из пиратского плена и их возвращение на Родину стало возможным благодаря целеустремленной и системной работе органов государственной власти и иностранных партнеров, отмечается в сообщении.

«Борьба с морским пиратством является одним из приоритетов деятельности Президента и соответствующих государственных учреждений. Глава государства лично руководит спецслужбами Украины в ходе проведения операций по освобождению из плена и возвращению на Родину судов», – отметил А.ГОНЧАРУК.

«Во исполнение поручения Президента соответствующие органы власти завершают подготовку законопроектов и других нормативных актов, которые заложат правовую основу для присоединения Украины к военно-морской операции Евросоюза «Аталанта» по противодействию пиратству возле побережья Сомали», – отметил Н.МАЛОМУЖ.

Руководитель СВР также добавил, что причастными ведомствами, кроме того, прорабатываются другие меры с целью обеспечения физической безопасности украинских торговых судов и граждан Украины, занятых в сфере международного морского судоходства.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2009 года судно "Ариана" было освобождено после 8 месяцев пребывания в плену сомалийских пиратов. В заложниках находились 24 моряка. При освобождении «Арианы» и украинских граждан судовладелец заплатил выкуп в размере 2,8 млн. долларов.

3 января 2010 года “Ариана” стала на рейде в порту Салала Султаната Оман.

Как сообщала Служба внешней разведки, экипаж «Арианы» ориентировочно должен прибыть самолетом в Одессу 6 января.