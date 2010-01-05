Ющенко согласовал назначения в Генштабе и Минобороны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время пребывания в Тернопольской области провел рабочее совещание с руководством Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, на совещании были обсуждены вопросы обеспечения повседневной деятельности Вооруженных сил Украины, завершения бюджетного финансирования в прошлом году, дальнейшего укрепления обороноспособности государства в 2010 году.

С целью обеспечения качественного управления войсками Президент согласовал назначение и.о министра обороны должностных лиц Генштаба и Министерства обороны.

В частности, наряду с прочими, согласованы назначения на должность:

первого заместителя начальника Генерального штаба ВСУ - генерал-лейтенанта Владимира МОЖАРОВСКОГО, командующего Объединенного оперативного командования Вооруженных сил Украины;

командующего Объединенного оперативного командования ВСУ - генерал-лейтенанта Рауфа НУРУЛЛИНА, начальника штаба – первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;

заместителя начальника Генерального штаба ВСУ – вице-адмирала Игоря КАБАНЕНКО, начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины;

начальника штаба – первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ – генерал-лейтенанта Владимира ЗАМАНУ, заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ по боевой подготовке – начальника управления боевой подготовки.

В совещании приняли участие глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО, заместитель главы Секретариата Президента Украины - Уполномоченный Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины Петр ШАТКОВСКИЙ, первый заместитель министра обороны Валерий ИВАЩЕНКО и начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Иван СВИДА.