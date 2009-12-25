Суд рассмотрит иск о двух присягах правительства Тимошенко

Окружной административный суд Киева рассмотрит иск адвоката Владимира ОЛЕНЦЕВИЧА о повторном приведении к присяге правительства, возглавляемого Юлией ТИМОШЕНКО.

Как сообщил УНИАН В.ОЛЕНЦЕВИЧ, он получил на руки решение Окружного админсуда г. Киева от 16 декабря 2009 года о том, что 13 января 2010 года суд рассмотрит его иск к Ю.ТИМОШЕНКО. Третьей стороной по данному делу является председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Адвокат добавил, что 23 декабря 2009 года передал в суд ходатайство с просьбой запретить 24-м членам правительства, назначенным Верховной Радой на должности в Кабинете министров 18 декабря 2007 года, осуществлять полномочия до вынесения решения по иску.

«Суд должен был в течение двух дней рассмотреть мое ходатайство. Однако я пока не оповещен, рассмотрел ли суд мое ходатайство», - сказал В.ОЛЕНЦЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 22 октября 2009 года Донецкий окружной админсуд принял постановление о начале производства по иску В.ОЛЕНЦЕВИЧА «о признании противоправными отдельных действий премьер-министра Украины ТИМОШЕНКО Юлии Владимировны во время пленарного заседания Верховной Рады Украины 18 декабря 2007 года». Третьим лицом по делу на стороне ответчика суд определил председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА.

В своем иске он доказывает, что на заседании ВР 18 декабря 2007 года была нарушена процедура принятия присяги правительством во главе с Ю.ТИМОШЕНКО. Адвокат напомнил, что в тот день в парламенте происходило голосование «в ручном режиме, и на подсчет голосов необходимо было определенное время, поэтому был объявлен перерыв». Во время перерыва Арсений ЯЦЕНЮК, который на тот момент был спикером Верховной Рады, пригласил «будущих членов правительства к себе в кабинет, где они подписали текст присяги о вступлении в должности министров», утверждает В.ОЛЕНЦЕВИЧ. И добавил, что после перерыва в зале ВР объявляют результаты голосования, «зачитывают протокол о том, что избранные люди назначены на должности, но, чтобы им вступить в должность, то есть, стать полноценными членами правительства, они должны принять присягу». После оглашения результатов, А.ЯЦЕНЮК подписывает протокол о назначении, «и уже через 33 секунды объявляется о том, что присяга подписана каждым вновь назначенным министром», утверждает В.ОЛЕНЦЕВИЧ. «То есть, в перерыве, когда еще подсчитывались голоса, во время подписания присяги, они (новый состав Кабмина – УНИАН) де-юре не были еще назначены на эти должности. И ЯЦЕНЮК пришел после перерыва в зал заседания Верховной Рады на объявление результатов голосования с уже подписанной присягой всеми новыми членами правительства», - объяснил адвокат, подчеркнув, что даже по временному промежутку ясно, что была нарушена процедура данного мероприятия. Кроме того, на момент вступления в должность каждого нового министра должны быть и подписанные заявления о сложении с себя полномочий предыдущим правительством, возглавляемым В.ЯНУКОВИЧЕМ, уточнил В.ОЛЕНЦЕВИЧ.

В связи с этим адвокат попросил суд признать как не принесшими присягу всех членов правительства Ю.ТИМОШЕНКО. Одновременно адвокат просит суд признать занимающими должность членов предыдущего правительства, премьер-министром которого являлся В.ЯНУКОВИЧ.

Далее в иске адвокат просит суд обязать В.ЛИТВИНА провести заседание Верховной Рады, на котором провести в соответствии со всеми требованиями процедуру приведения присяги членами правительства Ю.ТИМОШЕНКО, зачитывание присяги премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО, а также процедуру подписания текста присяги каждым членом данного Кабинета министров.

В.ОЛЕНЦЕВИЧ в иске настаивает, что только после повторного приведения к присяге правительства В.ЛИТВИН должен сделать заявление в парламенте о прекращении полномочий правительства В.ЯНУКОВИЧА и вступлении в должность правительства Ю.ТИМОШЕНКО.

На заседании 16 ноября 2009 года Донецкий админсуд передал иск о повторном приведении к присяге правительства Ю.ТИМОШЕНКО на рассмотрение Окружного административного суда г. Киева.