Лидеры рейтинга заказных новостей на телевидении (мониторинг)

Наибольшее количество материалов с нарушениями стандартов, которые могут свидетельствовать о заказном характере, в новостях украинских телеканалов на протяжении 7-12 декабря было посвящено деятельности премьер-министра и кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, который проводит общественная организация «Телекритика» в рамках проекта общественной организации Internews Network «У-медиа» «Мониторинг соблюдения журналистских стандартов и повышение медиаграмотности широкого круга украинских граждан».

Из 118 сообщений с признаками таких нарушений 36 посвящены именно Ю.ТИМОШЕНКО, 23 - Виктору ЯНУКОВИЧУ, 20 - Владимиру ЛИТВИНУ. В интересах Виктора ЮЩЕНКО и Сергея ТИГИПКО продемонстрировано по 12 подозрительных материалов, Арсения ЯЦЕНЮКА - 9, Василия ПРОТЫВСИХ - 2. Только 4 сообщения с признаками заказа не касались политики (три – о целебных свойствах противоракового препарата «Украин», одно – о ситуации с национальной футбольной сборной).

По данным мониторинга, среди каналов по количеству продемонстрированных сообщений с признаками заказа, как и на прошлой неделе, лидером является ICTV - 33 материала; на втором месте - «Интер» с 26 материалами. В новостях Первого национального зафиксировано 15 таких материалов, Нового канала – 14, «1+1» - 11, ТРК «Украина» - 9, СТБ – 7. В новостях “5 канала”, где в последнее время подозрительных сообщений не случалось, выявлено 3 таких материала.

По количеству нарушений профессиональных стандартов, которые не свидетельствуют о возможном заказном характере, на первом месте остается «1+1» - в его новостях зафиксировано 89 таких материалов, на втором – ICTV с 67 материалами. Самые лучшие результаты у “5 канала” (9 материалов), Первого национального (15) и СТБ (17).

Справка УНИАН. С июня 2009 года в рамках проекта «У-медиа» «Мониторинг соблюдения журналистских стандартов и повышение медиаграмотности широкого круга украинских граждан», который реализовывается общественной организацией «Телекритика» и ОО «Институт массовой информации» при поддержке Internews Network, на сайте «Телекритика» еженедельно публикуется анализ соблюдения профессиональных стандартов в работе информационных служб украинских телеканалов. Проект направлен на повышение уровня медиаграмотности украинского общества, стимулирование медиа к ответственности и соблюдению журналистских стандартов, повышение качества медийного продукта.