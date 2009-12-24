Четверти компаний Варшавской фондовой биржи грозит банкротство

Почти 25% компаний, акции которых котируются на Варшавской фондовой бирже (WSE), имеют повышенный риск банкротства.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным исследования PricewaterhouseCoopers, еще треть компаний имеют нестабильное финансовое положение.

PricewaterhouseCoopers проводил свое исследование на основе отчетов компаний за третий квартал текущего года.

Согласно результатам, в самом худшем положении находятся девелоперские компании, главным образом из-за низкой цены их акций на бирже и низких доходов от реализуемых проектов.

В самом лучшем положении находятся небольшие фирмы из индекса sWIG80, финансовое положение которых в 55% случаев признано безопасным.

В неплохой кондиции также компании из сектора медиа, телекоммуникаций и IT.

Анализ PricewaterhouseCoopers основан на показателе Z-Score, который оценивает возможность банкротства фирмы в ближайшие 2 года.

Справка УНИАН. Варшавская фондовая биржа является третьей по величине среди торговых площадок европейских стран с развивающейся экономикой, уступая только России и Турции.

На WSE торгуются акции 379 компаний, в том числе 25 инностранных.

Рыночная капитализация на 22 декабря составляла почти 250 млрд. долл. (по курсу 2,9 злотого за доллар).

PricewaterhouseCoopers — крупнейшая в мире международная сеть фирм, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита. Компания входит в так называемую Большую Четвёрку аудиторских компаний. Штаб-квартира сети — в Нью-Йорке.

Компания была образована в 1849 году в Лондоне, в 1998 году в результате слияния компаний Price Waterhouse и Coopers & Lybrand получила нынешнее название.