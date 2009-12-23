Крымский спикер провел заседание парламента без оппозиции

Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО сегодня после обеда провел заседание парламента без оппозиции и считает его легитимным.

Как передает корреспондент УНИАН, изначально парламентариев собрали на депутатское собрание, которое стало очередным пленарным заседанием.

Руководитель парламента признал, что сегодня утром он «немного поторопился» закрывать восьмую сессию, не открыв при этом пленарное заседание.

Было решено провести послеобеденное заседание. В зале зарегистрировались 59 депутатов. Оппозиционеров среди них не было.

После голосования по вопросам повестки дня объявили о закрытии сессии, прозвучали гимны Украины и Крыма.

«Самый основной вопрос, который рассмотрела сессия, - обеспечить выплату заработной платы работникам бюджетной сферы Симферополя, чтобы учителя и медики имели возможность получить зарплату и достойно встретить Новый год. Из бюджета автономии направлена субвенция городскому совету в объеме 13,9 миллионов гривен», - сказал А.ГРИЦЕНКО журналистам.

«Когда в зале нет хулиганов, сессия проход нормально», - добавил он.

На реплику журналистки, усомнившейся в количестве депутатов, необходимом для проведения заседания и принятия решений, А.ГРИЦЕНКО заявил: «Вы из регламентного комитета?.. Я не считал (сам депутатов), я считаю по табло. Я уверен, что необходимое количество депутатов для проведения пленарного заседания было в зале, присутствовали представители всех фракций, за исключением фракции «Союз».

Как сообщал УНИАН, сегодня утром депутаты от партий «Союз» и «Русский блок» заблокировали трибуну и помешали проведению пленарного заседания парламента. Крымский спикер объявил о закрытии сессии, обвинив оппонентов в попытке дестабилизировать ситуацию в автономии. Оппозиционеры требовали отчет Совета министров Крыма о выполнении антикризисной программы.