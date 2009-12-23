Сегодняшнее заседание крымского парламента длилось 2 минуты

Депутаты Верховной Рады Крыма от партий «Союз» и «Русский блок» заблокировали трибуну и помешали проведению пленарного заседания парламента автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, они требуют отчет Совета министров Крыма о выполнении антикризисной программы. Депутаты повесили на трибуне транспарант «Нет отчета - нет работы».

Спикер крымского парламента Анатолий ГРИЦЕНКО, поздравив одного из депутатов с днем рождения и вручив ему цветы, закрыл сессию. Заседание продлилось не более двух минут.

Комментируя на пресс-конференции сегодняшние события в ВР АРК, А.ГРИЦЕНКО заявил, что считает действия оппозиции попыткой дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Крыму.

«Благодаря усилиям «Союза», «Гражданского актива Крыма», «Русского блока» и Русской общины Крыма, люди могут оказаться без заработных плат, именно эта часть депутатского корпуса сорвала сегодня пленарное заседание, не дала возможность провести социально-значимые проекты решений», - сказал спикер.

Возле парламента автономии прошел митинг нескольких сотен активистов, которые требовали от депутатов отчета правительства и переименования Верховной Рады Крыма в Верховный Совет Крыма.

Ситуация в крымском парламенте обострилась в конце прошлого года.