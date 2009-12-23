Херсонский облсовет ввел "комендантский час" для детей
18:19, 23 декабря 2009Общество
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Вечером на улицу - только со взрослыми
Херсонский областной совет ввел ограничения на пребывание детей на улице без сопровождения взрослых.
Как передает корреспондент УНИАН, данное решение депутаты облсовета приняли сегодня.
В частности, внесены изменения в областную программу борьбы с детской безнадзорностью и беспризорностью на 2006-2010 годы, утвержденную облсоветом 17 марта 2006 года.
Облсовет ввел ограничения на пребывание детей на улице без сопровождения взрослых до 22.00, зимой – до 21.00. Контроль за выполнением решения возложен на правоохранительные органы, государственные администрации и органы местного самоуправления.
Также облсовет предусмотрел выпуск специальной агитационной продукции.
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