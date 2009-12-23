Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,96 грн./долл., продают – по 8,00 грн./долл., курс не изменился по сравнению с 22 декабря.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,93-7,98 грн./долл., по продаже – в пределах 7,98-8,01 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в украинских банках понизился на 0,3% по сравнению с 22 декабря и сегодня составляет 11,31/11,48 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,27-11,40 грн./евро, по продаже – в пределах 11,38-11,55 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 22 декабря повысился на 0,4% и составляет в среднем 0,2515 грн./рубль, курс продажи не изменился – 0,2635 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2100-0,2560 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,95 грн./долл., продажи – 7,99 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,92-7,98 грн./долл., по продаже – в пределах 7,98-8,01 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в банках Киева понизился на 0,3% по сравнению с 22 декабря и сегодня составляет 11,31/11,47 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,27-11,36 грн./евро, по продаже – в пределах 11,38-11,55 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 22 декабря повысился на 1% и сегодня составляет 0,2502 грн./рубль, курс продажи понизился на 0,2% – до 0,2643 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2100-0,2580 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,92/8,00 грн., евро – 11,30/11,55 грн., рубль – 0,2100/0,2600 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,95/8,01 грн., евро – 11,25/11,55 грн., рубль – 0,2500/0,2600 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,93/8,00 грн., евро – 11,30/11,60 грн., рубль – 0,2530/0,2630 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 23 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,969, к евро – 11,378935, к российскому рублю – 0,26176.