Украина заинтересована сотрудничать с Сербией

Украина заинтересована в углублении инвестиционного сотрудничества с Сербией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, об этом говорилось в ходе встречи министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сербия в Украине Душаном ЛАЗИЧЕМ.

В ходе диалога Б.ДАНИЛИШИН подчеркнул, что Сербия является одним из торговых партнеров Украины и занимает 46-ое место среди стран-партнеров Украины в мире и 35-ое – по объему рынком сбыта украинских товаров.

Так, за 9 месяцев с.г. товарооборот между странами составил 131 млн. долл. США. При этом экспорт товаров и услуг из Украины в Сербию составил 92 млн. долл. В свою очередь, импорт сербских товаров и услуг в Украину составил 39 млн. долл. Положительное сальдо для Украины за этот период составляет 53 млн. дол. США.

Основными группами экспорта товаров из Украины в Сербию были руды, шлаки и зола – 45,5%, черные металлы – 20,2%, бумага и картон – 6,2%, удобрения – 5,2%.

Основными группами импорта из Сербии в Украину за январь-сентябрь 2009 были: полимеры – 21,4 %, фармацевтическая продукция – 13,6 %, бумага и картон – 9,7 %, семена и плоды масличных растений – 5,9 %, черные металлы – 5%.

Кроме того, Б.ДАНИЛИШИН подчеркнул, что по итогам 9 месяцев этого года экономика Украины оставалась привлекательным объектом капиталовложения для иностранных инвесторов. Так, общий объем прямых иностранных инвестиций, внесенных в Украину по состоянию на 01.10.2009, составил 38,6 млрд. дол., что в расчете на одного человека составляет 837,5 долл. Прирост прямых иностранных инвестиций за 9 месяцев 2009 года составил 3,9 млрд. долл., что составляет 46,3% объемов соответствующего периода в прошлом году.

По данным Минэкономики, по состоянию на 1 октября 2009 г. в экономику Украины привлечено 44,1 млн. долл. инвестиций из Сербии, что составляет 0,1% общего объема прямых иностранных инвестиций, привлеченных в украинскую экономику. За 9 месяцев года прирост инвестиций из Сербии в украинскую экономику составил 1,9 млн. долл.

Наибольший объем инвестиций из Сербии привлечен в перерабатывающую промышленность - 41,8 млн. долл., который составляет 94,8% общего объема инвестиций из Сербии.