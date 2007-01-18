МИД посадили на ”голодный паёк”

Из-за давления определенных правительственных структур на министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА в МИД возникли проблемы с финансированием.

Об этом УНИАН сообщил источник в МИД.

Собеседник агентства сообщил, что такая ситуация вызывает ряд серьезных проблем. В частности, министерство не в состоянии оплачивать договоры, командировки сотрудников, делать от имени Украины взносы в бюджеты международных организаций. Если ситуация с финансированием не будет разблокирована в ближайшие дни, административно-хозяйственная деятельность МИД будет парализована.

Собеседник агентства убежден, что это “уже точно нанесет вред международному имиджу Украины”. Кроме того, сотрудникам министерства не выплачивают заработную плату.

Источник в МИД также сообщил, что в этой связи среди работников МИД растет недовольство действиями соответствующих правительственных структур, которые направлены не только против лично министра иностранных дел Б.ТАРАСЮКА, но и против простых сотрудников МИД Украины, и которые препятствуют их профессиональной деятельности.

Он также сообщил, что работники МИД подали судебный иск к Государственному казначейству с требованием обеспечить выплату заработной платы, ведь средства для этого есть, однако их не передают в МИД.

Со своей стороны, руководитель пресс-службы МИД Андрей ДЕЩИЦА подтвердил УНИАН информацию о проблемах с финансированием.