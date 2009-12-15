НБУ назвал выходные для банков на новогодние праздники

Национальный банк Украины определил, что 1-3 января и 7-10 января 2010 года будут выходными днями для банков.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №25-211/3007-23723, имеющейся в распоряжении УНИАН.

В связи с этим рабочий день банковской системы с пятницы 8 января 2010 года переносится на субботу 13 марта.

«4 января банки работают без клиентов и обеспечивают комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года… 5, 6 и 11 января система электронных платежей и банковская система работают в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины рекомендовал предприятиям сделать выходными дни с 1 по 10 января, с отработкой рабочих дней в последующие субботы.