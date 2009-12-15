Делегация Конституционного суда Германии прибыла в Киев

Делегация научных сотрудников Федерального Конституционного суда Германии 14 декабря прибыла с двухдневным визитом в Киев для обмена опытом с украинскими коллегами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного суда Украины, во время пребывания в Киеве гости ознакомятся со структурой и основами деятельности КСУ, примут участие в профессиональных дискуссиях с украинскими коллегами.

В составе делегации - представители немецкого фонда Международного правового сотрудничества, эксперты-законодатели, работающие в разных структурных подразделениях и в консультативных должностях в Федеральном Конституционном суде ФРГ.

Сегодня украинские и немецкие специалисты приняли участие в семинаре по практическим вопросам работы экспертных служб и научных консультантов КСУ и ФКС ФРГ. Состоялся обмен информацией по вопросам конституционного и конституционно-процессуального права, по практике производства по конституционным обращениям граждан, по методике подготовки текстов решений и других важных аспектов обеспечения конституционного процесса.

Особое внимание гости уделили работе структурных подразделений Секретариата КСУ, аналогов которых ФКС Германии не имеет.