Всех севастопольских призывников отправили в армию

В Севастополе во время осеннего призыва не было ни одного случая неявки на сборный пункт для отправки в Вооруженные силы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил военный комиссар Севастополя полковник Владимир КОНДРАТЮК в эфире одного из телеканалов.

Как сказал военком, «призыв выполнен, отправили всех. Случаев неявки на сборный пункт для отправки в Вооруженные силы Украины в Севастополе не было, хотя раньше такие случаи имели место, и, естественно, согласно законодательству, в течение трех дней возбуждались уголовные дела, передавались документы для решения вопроса».

По утверждению В.КОНДРАТЮКА, «призыв прошел спокойно, призваны на службу нормальные, серьезные, сильные ребята, уверенные в своем будущем. И никаких эксцессов при отправках на сборный пункт в Симферополь не было».