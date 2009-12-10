Ющенко написал главе налоговой о невозвратах НДС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует исправления ситуации в деятельности Государственной налоговой администрации и Государственной таможенной службы в сфере противодействия коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

По результатам проведенного 9 декабря совещания по вопросам противодействия коррупции, где серьезной критике была подвергнута деятельность правоохранительных органов и, в частности, органов государственной налоговой и таможенной служб, Президент обратился с письмами к председателю ГНА Сергею БУРЯКУ и председателю Гостаможни Анатолию МАКАРЕНКО, в которых поставил вопрос относительно соответствующего реагирования для исправления ситуации, которая сложилась в указанных ведомствах, и привлечения виновных к ответственности.

Как сообщалось, на совещании речь шла о том, что угрожающие объемы приобрела тенденция взыскания налогов досрочно. Если в 2008 году за счет авансовой уплаты налогов и сборов было взыскано 8,9 млрд. грн., то только за 11 месяцев 2009 года объемы таких переплат уже достигли 11,8 млрд. грн.

Небывалое обострение приобрела проблема возмещения налога на добавленную стоимость. Объемы невозмещенных сумм НДС за январь-ноябрь текущего года возросли на 6581,4 млн. грн. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 51,5%), и по состоянию на 1 декабря текущего года составили 19,4 млрд. грн.

Высоким остается и уровень взяточничества и коррупции в органах государственной налоговой службы: если в течение 2008 года в сфере служебной деятельности (за взяточничество) в отношении налоговиков возбуждено 51 уголовное дело, то только за 10 месяцев текущего года таких дел уже возбуждено 62. Все это происходит на фоне снижения эффективности противодействия коррупции – на протяжении января-октября 2009 года относительно работников налоговой службы за нарушение требований Закона Украины «О борьбе с коррупцией» в судебные органы направленно 296 протоколов, тогда как на протяжении соответствующего периода прошлого года – 418.

Остается стабильно высоким уровень коррупции в таможенных органах: в 2009 году возбуждено 74 уголовных дела по фактам преступлений в сфере служебной деятельности, составлено 99 административных протоколов о коррупционных деяниях. Однако лишь 6 человек, привлеченных к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений, уволены с занимаемых должностей.

Количество возбужденных уголовных дел по фактам контрабанды по материалам таможенных органов снижается, что свидетельствует о формальном отношении к сбору соответствующих материалов. Подтверждением этого является и вынесение судами, органами прокуратуры и следствия решений о закрытии каждого шестого уголовного дела.