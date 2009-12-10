На Львовщине почтальоны будут разносить пенсии вместе с милиционерами

Во Львовской области всех почтальонов, разносящих пенсии, будут сопровождать участковые инспекторы милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции начальник ГУ МВД Украины во Львовской области Василий ПИСНЫЙ.

Он отметил, что издал такое распоряжение после нападения на почтальона в Бориславе 7 декабря, когда неизвестный с медицинской повязкой на лице вырвал из рук работниц отделения почтовой связи сумку, в которой были 15 тыс. грн. для выплаты пенсий.

«Мы имеем возможность обеспечить раз в месяц, во время выплат пенсий, почтальонов милиционерами», - отметил В.ПИСНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 5 октября во Львове был ограблен почтальон, разносивший пенсии. Злоумышленник украл 29 тыс. 277 грн.