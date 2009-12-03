На Майдане Незалежности в Киеве монтируют каток за 650 тыс. евро

В Киеве 5 декабря на Майдане Незалежности снова заработает городской каток.

Сейчас заканчивается его монтаж, пишет газета “Хрещатик”. (УНИАН: в соответствии с распоряжением КГГА, временный ледовый каток на Майдане Незалежности будут устанавливать каждой зимой до 2014 года).

Теплая погода на улице не будет препятствовать работе катка, поскольку благодаря современным технологиям лед будет выдерживать температуру воздуха до плюс 12 градусов.

Каток будет иметь неправильную геометрическую форму и занимать площадь около 540 кв. м. Его установка обойдется в 650 тыс. евро.

Одновременно на катке сможет кататься до 90 человек.

Будет работать каток до часу ночи, оборудован он мощными прожекторами.

Стоимость билетов будет зависеть от дня недели и времени катания и составлять от 20 до 45 грн. за один сеанс (продолжительность сеанса 45 минут).

Предусмотрено, что киевляне снова смогут кататься на катке до середины марта.