Германия выделила 5 млн. евро на микропроекты в Крыму

Федеральное правительство Германии предоставило 5 млн. евро на финансирование инвестиционных микропроектов в Автономной Республике Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие соглашение было подписано сегодня между Министерством труда и социальной политики Украины, Украинским Фондом социальных инвестиций и немецким банком развития KFW.

Представитель KFW во время подписания соглашения отметил, что в ближайшее время для продолжения реализации данного проекта сумма средств для Украины может быть увеличена до 10 млн. евро.

Министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА напомнила, что KFW в конце 2007 года предоставил 7 млн. евро для инвестиционных проектов в Луганской и Донецкой областях.