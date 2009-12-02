Есть один шанс возродить уникальное производство на Арсенале

Объединение завода «Арсенал» с Казенным предприятием специального приборостроения «Арсенал» является единственным шансом возродить уникальное производство, существовавшее на заводе.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель генерального директора Национального космического агентства Украины (НКАУ) Виктор КРИВЕНКО.

Он отметил, что процедура присоединения завода «Арсенал» к КП СПС «Арсенал» завершилась 24 ноября текущего года, о чем внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц.

При этом В.КРИВЕНКО подчеркнул, что в результате объединения предприятий объединен научный и производственный потенциал завода «Арсенал» и КП СПС «Арсенал». «Это дает возможность возродить в Украине уникальное производство оптического, электронного и гироскопического оборудования, которое используется в оборонной, ракетно-космической и авиационной отраслях», – сказал заместитель гендиректора НКАУ.

В свою очередь, генеральный директор КП СПС «Арсенал» Николай ЛИХОЛИТ констатировал, что за последние годы на заводе «Арсенал» практически утрачены уникальные производственные возможности. «Сегодня только пять стран в мире имеют технологии гироскопического приборостроения, Украина принадлежит к этим странам. Создание на базе завода «Арсенал» и конструкторского бюро «Арсенал» казенного предприятия специального приборостроения позволит сохранить и развивать это производство», – отметил Н.ЛИХОЛИТ.

Говоря о причинах ликвидации завода «Арсенал» как отдельного предприятия, В.КРИВЕНКО напомнил, что на начало этого года суммарные долги завода «Арсенал» достигли 145 млн. грн. «Эти долги «заработаны» бывшим руководством завода, которое пришло на предприятие в 2005 году, когда кредиторская задолженность предприятия составляла всего 10 млн. грн. Численность коллектива завода за этот период сократилась с 4,5 тысячи человек в 2005 году до 1,4 тысячи человек в 2009 году, из которых реально занимались работой около 500 человек», – уточнил представитель НКАУ.

Он также отметил, что за период с 2005 по 2009 годы из-под контроля завода «Арсенал» было изъято около 100 тыс. кв. м недвижимости в центре Киева. «Сейчас НКАУ ведет ряд судебных дел по возвращению в госсобственность недвижимого имущества завода», – добавил В.КРИВЕНКО.

При этом он подчеркнул, что НКАУ выступает категорически против планов по передаче части территории завода «Арсенал» под застройку. «Когда нас обвиняют в планах по отчуждению земли предприятия, эти люди действуют по принципу – чем ярче ложь, тем быстрее в нее поверят. Нас обвиняют те люди, которые сами лишили завод 100 тыс. кв. м площадей», – сказал замгендиректора космического агентства.

Как отмечается в пресс-релизе НКАУ, статус казенного предприятия относит «Арсенал» к перечню объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации. «В этой связи все заявления о том, что «Арсенал» объединили, чтобы получить землю в центре Киева, – исключительно политические спекуляции», – заявляют в НКАУ.

В агентстве также отмечают, что относительно КП СПБ «Арсенал» не может быть возбуждено дело о банкротстве, поскольку к казенным предприятиям не применяются положения Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признания его банкротом».

«Такой иммунитет от банкротства крайне необходим «Арсеналу», чтобы уберечь целостный имущественный комплекс предприятия от противоправных посягательств недобросовестных кредиторов», – сказано в пресс-релизе.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Завод «Арсенал» специализировалось на производстве высокоточных приборов для космической и военной техники, медицины, фотоаппаратуры, а также широкого спектра продукции машиностроения, химической и нефтегазовой промышленности.

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины №525-р от 10 апреля 2009 года, госпредприятие «Завод «Арсенал» реорганизуется путем присоединения его к КП специального приборостроения «Арсенал», переименованному из КП «Центральное конструкторское бюро «Арсенал». В рамках реструктуризации к КП специального приборостроения «Арсенал» присоединяется также государственное научно-исследовательское предприятие «Украинский технологический центр оптического приборостроения» (Киев). Все предприятия находятся в подчинении НКАУ.

Как сообщалось, 25 ноября противники присоединения завода "Арсенал" к одноименному Казенному предприятию специального приборостроения на пресс-конференции в УНИАН заявили, что целью ликвидации завода является получение контроля над его территорией – предприятие расположено в Печерском районе Киева, площадь составляет 27 га.