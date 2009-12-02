Вторая волна гриппа начинается в Донецкой области

В Донецкой области в 17 общеобразовательных школах вновь приостановлен учебный процесс из-за роста заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ.

Об этом УНИАН сообщила и.о. главного государственного санитарного врача Донецкой области Лариса ГУСЕВА.

По ее словам, в связи с отсутствием на занятиях от 25% до 76% учеников временно приостановлен учебный процесс с 1 декабря в 30 классах 14 школ Мариуполя, в 3 классах одной школы города Кировское и в школах сел Ямполь и Рубцы Краснолиманского района.

Л.ГУСЕВА отметила, что в Донецкой области наблюдается увеличение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, за прошедшие сутки было зарегистрировано 6182 обращений больных гриппом, респираторными инфекциями и их осложнениями, что вдвое больше, чем за предыдущие сутки.

С 30 октября общее количество заболевших в области составило 121 тыс. 692, в том числе детей до 18 лет – 48 тыс. 199.

По информации Л.ГУСЕВОЙ, с начала эпидпериода в области умерло с диагнозом «пневмония» 32 человека, в том числе трое детей.

В 16 образцах секционного материала умерших, исследованных в Центральной СЭС Киева и Донецкой областной СЭС, было установлено наличие гриппа A/H1N1.

Вариант гриппа A/H1N1, по состоянию на 2 декабря, подтвержден у 70 больных.