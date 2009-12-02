Прокуратура Одессы возбудила дело о ксенофобских публикациях

Уголовное дело по факту распространения в сети Интернет публикаций ксенофобского характера возбудила прокуратура Одессы.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам пресс-секретаря городской еврейской общины "Хабад" Болеслава КАПУЛКИНА, постановление о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины подписал заместитель прокурора города Сергей КОСТЕНКО, основываясь на материалах Управления СБУ в Одесской области.

Как показала специально проведенная экспертиза, «Интернет-представительство организации ЗУБР распространяло в сети тексты, направленные на разжигание национальной и религиозной вражды, а также информацию, унижающую национальное достоинство и оскорбляющую религиозные чувства граждан», - отметил Б.КАПУЛКИН.

Чтобы привлечь к ответственности авторов антисемитских публикаций, в том числе связанных с предстоящими президентскими выборами, представителям еврейской общины пришлось неоднократно обращаться в милицию и прокуратуру, заявил он.

В частности, добавил Б.КАПУЛКИН, речь идет об обнародовании в газете «ЗаЗУБРина» и на веб-сайте «злостных наветов о якобы использовании евреями христианской или мусульманской крови в ритуальных целях, а также других публикаций, сеющих ненависть и разжигающих межнациональную рознь».

Как сообщал УНИАН, в январе текущего года Приморский суд Одессы рассмотрел уголовное дело и вынес вердикт в отношении редактора местной газеты «Наше дело» Игоря ВОЛИНА-ДАНИЛОВА (НЕЩЕРЕТНОГО), опубликовавшего статью "Лучшего из гоев убей" и другие материалы антисемитского содержания. Он приговорен к условному заключению сроком 1,5 года.