Тимошенко: наши турбины объединяют цену и качество

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает целесообразным участие украинского предприятия «Турбоатом» в тендерах на поставки энергооборудования в Бразилию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время встречи с Президентом Федеративной Республики Бразилия Луисом Инасио Лула да СИЛВОЙ.

«Здесь мы можем быть партнерами, потому что наше предприятие «Турбоатом» выигрывает на многих конкурсах в других странах на поставки энергетического оборудования. Думаю, что наши турбины действительно объединяют в себе эффективную цену и абсолютно четкое качество», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер считает, что сотрудничество Украины и Бразилии в энергетическом и металлургическом секторе может стать одним из самых эффективных направлений. В частности, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Украина заинтересована в изучении опыта Бразилии по развитию альтернативной энергетики.

“Сотрудничество в этом направлении является очень важным сектором, где бы мы могли взять и ваш опыт, поделиться нашими возможностями и сделать в этом секторе мощные совместные инвестиционные программы”, - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что Украина заинтересована в привлечении зарубежных инвесторов к проекту по созданию в Украине замкнутого цикла производства ядерного топлива.

Премьер отметила, что Украина 47% валютной выручки получает от экспорта металла и металлопродукции, поэтому Украина заинтересована в положительных сдвигах двусторонней торговли в железорудной и металлургической промышленности.

«Я думаю, что заслуживает внимания инициатива по совместному строительству в Украине морского терминала для обработки путем смешивания и дистрибуции железорудного сырья высокого качества. И вообще, развитие наших портовых возможностей является достаточно мощным», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.