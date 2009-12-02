Ющенко: сотрудничество в космосе объединит Украину и Бразилию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что сотрудничество Украины и Бразилии в космической сфере объединит две нации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в своем выступлении на украинско-бразильском бизнес-форуме.

«Проект «Циклон-4» объединит две страны. Мы убеждены, что с реализацией этого проекта Украина и Бразилия утвердятся как две страны, обладающие космическими технологиями XXI века», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, он отметил, что проект «Циклон-4» является взаимовыгодным для двух стран.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что «Циклон-4» на 30% дешевле других подобных проектов. Более того, по оценкам экспертов, в ближайшие 5-6 лет заказы, связанные с этим проектом, могут составлять 10 млрд. долларов.

«Это будет проект, который объединит две нации», - убежден В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2004 года государственное предприятие Минобороны Украины “Центральный проектный институт” стал победителем конкурса и был определен разработчиком наземного комплекса космического ракетного комплекса “Циклон-4” в бразильском штате Алкантара.

Весной этого года украинские специалисты успешно провели первый этап рекогносцировочных работ на будущем космодроме в бразильском штате Алкантара.

По итогам этой работы были приняты предварительные решения о размещении наземного комплекса космического ракетного комплекса “Циклон-4”.