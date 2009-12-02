Бразилия готова дать Украине кредит на космический проект

Бразилия готова предоставить Украине кредит для завершения финансирования украинской части совместного украинско-бразильского проекта «Циклон-4».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Федеративной Республики Бразилия Луис Инасио Лула да СИЛВА сегодня во время встречи в расширенном составе с украинской правительственной делегацией во главе с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«Мы приняли обязательство работать с нашим Банком экономико-социального развития для того, чтобы этот кредит был выделен Украине. Мы не имеем права оставить такой проект, который уже на 75% выполнен», - сказал Л. Инасио Лула да СИЛВА.

В то же время Президент Бразилии сообщил, что внутренние проблемы Бразилии уже преодолены, решены некоторые проблемы в отношении проекта «Циклон», которые были в самой Бразилии. “В настоящее время у нас есть проблема в Украине, которая заключается в необходимости дофинансирования этого проекта в размере 25%”, - добавил он.

Л. Инасио Лула да СИЛВА также отметил, что реализация совместного проекта в космической отрасли будет завершена в 2010 году.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО также назвала этот проект очень важным для Украины.

«Если поддержка двух правительств, двух президентов будет в отношении программы «Циклон-4», мы получим успешный совместный космический проект. Мы очень ценим сотрудничество в этом направлении», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.