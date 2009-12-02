За 10 месяцев грабители вынесли из банков 1,5 миллиона, сотрудники - 62,5

За 10 месяцев 2009 года из украинских финансовых учреждений было похищено 64 млн. грн. При этом грабители вынесли около 1,5 млн. грн., а сотрудники банков похитили 62,5 млн. грн. Об этом пишет «Левый берег» в статье «Чем кража лучше ограбления».

Всего же за 10 месяцев 2009 года было зафиксировано 150 нападений на банки, общая сумма награбленного составила около 1,5 млн. грн – это данные Украинского кредитно-банковского союза. То есть, в среднем, грабитель уносил из отделения 10 тыс. грн., пишет издание.

«Пока одни преступники грабили финучреждения, другие, подобно Паниковскому, пришли к выводу, что «кража» безопаснее «ограбления», - пишет ЛБ. - 24 октября на Волыни были задержаны сотрудники одного из коммерческих банков, которые вместе с подельниками вывели из банка 17 млн. грн. Клерки выдавали кредиты под залог трех земельных участков, стоимость которых была завышена в 10 раз. Совсем недавно – 23 ноября – в Киеве были задержаны сотрудники финструктуры, по фиктивным кредитным договорам похитившие на работе 6,8 млн. грн. В тот же день в Житомире был задержан директор отделения «Альфа-Банка», который за последние три месяца вместе с заведующей кассой сумел прикарманить 0,7 млн. грн. Всего за 10 месяцев 2009 года милиция открыла более 40 уголовных дел против сотрудников банков. Общий ущерб от их хищений в десятки раз превышает убытки от нападений. Если похищено было 62,5 млн. грн, то украдено – всего 1,5 млн. грн.».

«Сотрудники банков вооружены печатями и бланками – оружием намного более мощным, чем пистолеты-зажигалки или топоры», - пишет ЛБ и приводит пример: в Донецке сотрудники одного из финучреждений разработали простую схему: выдавая кредит на покупку машины, указывали сумму кредита, чуть большую, чем стоимость машины. Откаты клерки прикарманивали, схема успешно сработала на 38 клиентах, на которых удалось заработать 1,7 млн. грн. Подобную махинацию использовала начальница одного из отделений банка во Львове – ей удалось выдать 429 кредитов за два года и присвоить 3,2 млн. грн. Те, кто не может выдавать кредиты, пробуют другие способы: на Закарпатье сотрудники «карточного» отделения выпустили кредитные карты на 21 подставного человека, а потом снимали деньги в банкоматах. До ареста им удалось снять 328 тыс. грн.

При этом отмечается, что сами банки далеко не всегда обращаются к правоохранителям, решая проблемы с вороватыми сотрудниками с помощью собственных служб безопасности или банально увольняя нечистых на руку, если сумма убытков не слишком велика, отмечает издание. «Самое дорогое, что есть у банка, – это репутация. Так зачем демонстрировать клиентам, что у тебя работают преступники?», – сказал «Левому берегу» руководитель одного из крупных украинских финучреждений.

Также «Левый берег» приводит десятку самых крупных преступлений сотрудников банков в 2009 г. и десять самых крупных ограблений банков в 2008-2009 г.