Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,98 грн./долл., продают – по 8,06 грн./долл., курс незначительно изменился, по сравнению с 1 декабря. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,93-8,01 грн./долл., по продаже – в пределах 8,04-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,3%, по сравнению с 1 декабря, и сегодня составляет 11,99 грн./евро, продажи – не изменился – 12,20 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,85-12,07 грн./евро, по продаже – в пределах 12,12-12,31 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 1 декабря, почти не изменился и составляет в среднем 0,2690/0,2795 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2072-0,2750 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2760-0,2900 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,98 грн./долл., продажи – 8,06 грн./долл. Курс почти не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-8,01 грн./долл., по продаже – в пределах 8,04-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,3%, по сравнению с 1 декабря, и сегодня составляет 12,01 грн./евро, продажи – не изменился – 12,18 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,90-12,07 грн./евро, по продаже – в пределах 12,12-12,25 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 1 декабря, незначительно понизился и сегодня составляет 0,2680/0,2803 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2072-0,2750 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2770-0,2900 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,96/8,07 грн., евро – 12,00/12,25 грн., рубль – 0,2250/0,2830 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,98/8,08 грн., евро – 11,95/12,20 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,98/8,08 грн., евро – 11,95/12,25 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 2 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,9892, к евро – 12,04292, к российскому рублю – 0,27382.