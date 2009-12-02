За контроль над доменом .ua разворачивается война

В Украине разворачивается конфликт за право администрирования национального домена .ua, который контролируется частным лицом. Спор идет за 25 млн. грн. в год.

Украинский сетевой информационный центр (УСИЦ), основанный Кабинетом Министров в 2003 году, подал в Международную корпорацию по присвоению доменов ICANN документы на перерегистрацию права администрирования национального домена .ua. Сейчас он контролируется частным лицом.

Домен .ua был зарегистрирован в 1992 году частным лицом Олегом Волощуком. До 1995 года он занимался администрированием украинского домена, затем передал все пароли Дмитрию Кохманюку. В феврале 2001 года ими была учреждена компания «Хостмастер», осуществляющая техническое обслуживание регистра имен в домене .ua.

УСИЦ аргументирует свою позицию тем, что администратор не проживает в Украине и это не позволяет ему оперативно принимать решения, касающиеся домена. Впрочем, сам Кохманюк это отрицает и заявляет, что ведомство преследует свои коммерческие цели. По оценке Интернет Ассоциации Украины, в 2009 году объем украинского рынка доменов составит около $1 млн. На домен .ua приходится более половины рынка.

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